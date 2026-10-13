IEPC de Durango contempla 154 millones para partidos políticos

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango contempla destinar alrededor de un millón 700 mil boletas y habilitar cerca de dos mil 700 casillas para el proceso electoral de 2028 , cuyos preparativos forman parte del anteproyecto de presupuesto que el organismo elabora para 2027.

El consejero presidente del IEPC, Roberto Herrera, explicó que el presupuesto se divide en tres rubros principales. Inicialmente, 154 millones de pesos para las prerrogativas de los partidos políticos con registro ante el Consejo General del Instituto, cerca de 100 millones para el gasto operativo ordinario del propio organismo y el resto para las actividades relacionadas con el proceso electoral.

Entre los gastos previstos para la organización de los comicios, en los que se renovarán 15 diputaciones por los distritos locales y 10 de representación proporcional , se encuentran la impresión de boletas, los materiales electorales, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y la contratación de más de mil personas para las distintas tareas electorales.

El presupuesto también deberá contemplar la renta y el equipamiento de inmuebles para los ocho organismos electorales municipales que fungen como cabecera de Distrito. Sin embargo, Roberto Herrera precisó que para finales del 2027 se deben instalar los 39 Consejos Municipales que, durante la primera semana de 2028, coordinarán la elección de ese año para las Presidencias Municipales y requieren los preparativos y las contrataciones que deberán comenzar con anticipación.

En cuanto al voto electrónico, el Consejero Presidente indicó que por ahora no está contemplado en el anteproyecto, por lo que su eventual implementación dependería de las indicaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que podría determinar alguna modalidad para casillas especiales, aunque hasta el momento no existe una definición al respecto.