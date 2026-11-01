IEPC descarta irregularidades en compras de material electoral

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango no enfrenta actualmente ninguna investigación por la adquisición de material y documentación electoral, pues todas las contrataciones se han realizado conforme a las disposiciones legales y administrativas.

Ante los señalamientos sobre empresas proveedoras de material electoral que han sido vinculadas con investigaciones de casos de corrupción a nivel nacional, el consejero presidente del IEPC, Roberto Herrera Hernández, afirmó que el organismo local ha cumplido con los procedimientos de licitación y adquisición , además de estar sujeto a revisión de instancias estatales y federales.

Herrera Hernández señaló que durante los seis años que lleva al frente del Instituto, las Cuentas Públicas han sido aprobadas y que las observaciones de carácter administrativo que se llegaron a presentar fueron solventadas. Aseguró que no existen señalamientos pendientes relacionados con la compra de documentación y material electoral , pues el organismo ha sido fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado y las contralorías, en procesos que han atestiguado las representaciones de todos los partidos políticos sin alguna anomalía.

Respecto a la posibilidad de que el IEPC haya contratado a alguna de las empresas mencionadas en las investigaciones nacionales, reconoce que existen pocos proveedores en este sector a nivel nacional y que los organismos electorales locales de todo el país han tenido que recurrir a algunas de esas compañías. Sin embargo, sostuvo que contratar con una empresa bajo investigación no significa que todas sus operaciones con instituciones electorales hayan sido irregulares.

El Consejero Presidente afirmó que el Instituto está dispuesto a proporcionar información y colaborar con cualquier investigación que emprendan autoridades locales o federales. Consideró que la revisión de sus actuaciones es positiva para demostrar que los procedimientos se realizaron conforme a la ley.