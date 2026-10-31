IEPC Durango prepara comité técnico para resultados electorales de 2027

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango aprobó la integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP), como parte de los preparativos para el proceso electoral local 2026-2027 , en el que se renovará el Congreso del Estado.

Durante la sesión del Consejo General también se autorizó al Consejero Presidente y a la Secretaria Ejecutiva suscribir un convenio general de colaboración con el Poder Legislativo estatal, con el propósito de establecer mecanismos de cooperación, comunicación y coordinación entre ambas instituciones.

El COTAPREP tendrá la función de asesorar los trabajos relacionados con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), de acuerdo con las disposiciones aplicables. Este sistema permitirá difundir los resultados preliminares de la jornada electoral, aunque estos no tienen carácter definitivo.

En la misma sesión se presentó el informe anual de actividades de la Presidencia del Consejo General del IEPC, así como el reporte de seguimiento a los acuerdos aprobados por ese órgano durante el tercer trimestre de 2026.

También se dio cuenta de los recursos interpuestos contra actos y resoluciones del Consejo General, además de las quejas presentadas por presuntas infracciones a la normativa electoral.