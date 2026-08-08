IEPC Durango lanza convocatoria para cinco plazas, ¿te interesa?, aún te puedes registrar

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) mantiene abierta la convocatoria para ocupar cinco plazas del Servicio Profesional Electoral, ¿te interesa?, te contamos el plazo para registrarse.

Honorio Mendívil Soto, consejero electoral del IEPC, explicó que el concurso se realiza en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) y contempla tres plazas de asistencia técnica y dos coordinaciones: una de Organización Electoral y otra de lo Contencioso. Una de las vacantes de asistencia técnica está destinada exclusivamente a mujeres , mientras que las demás serán asignadas a quienes obtengan las mejores calificaciones después de cubrir las distintas etapas del concurso.

¿Cuál es el plazo para el registro?

El registro de aspirantes comenzó el 7 de agosto y permanecerá abierto hasta el 14 de agosto a las 18:00 horas , a través del sistema disponible en las páginas oficiales del IEPC y el INE. Cada participante podrá registrarse únicamente para una de las plazas disponibles.

Posteriormente, del 24 al 28 de agosto, se realizará la confirmación de asistencia al examen, mientras que la evaluación de conocimientos, a cargo de Ceneval, está programada para el 19 de septiembre.

Después del examen, quienes continúen en el proceso deberán presentar documentación entre el 10 y el 16 de octubre para acreditar los requisitos.

La evaluación psicométrica está prevista para el 7 de noviembre y las entrevistas comenzarían el 18 de noviembre.

La publicación de resultados y, en su caso, la designación de las personas seleccionadas se contempla para diciembre.

Para las plazas de coordinación se requiere contar con una profesión, aunque no se establece una carrera única y pueden considerarse áreas afines; en las asistencias técnicas no se exige una profesión.