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IEPC prepara acuerdos para fortalecer participación indígena en Durango

Contemplan la firma de un convenio de colaboración entre el IEPC, el INPI, TEED y Radio Universidad Juárez.

IEPC prepara acuerdos para fortalecer participación indígena en Durango

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JUAN M. CÁRDENAS
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El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) prepara una serie de acuerdos y actividades para fortalecer los derechos político-electorales de los pueblos indígenas, en el marco del Día de la Nación Pluricultural.

Como parte de las actividades se contempla la firma de un convenio de colaboración entre el IEPC, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el Tribunal Electoral del Estado de Durango (TEED) y Radio Universidad Juárez del Estado de Durango. También se suscribirá una carta compromiso con la Casa de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Durango.

El programa incluye además una mesa de análisis sobre los retos y buenas prácticas de los organismos electorales locales para fortalecer los derechos político-electorales indígenas, con participación de consejerías electorales de distintas entidades del país. El encuentro abordará experiencias y desafíos relacionados con la participación de los pueblos indígenas en los procesos electorales.

Entre las participantes se encuentran consejeras electorales de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, así como una exconsejera electoral de Guerrero y una consejera del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. También participará como moderador el consejero electoral del IEPC de Durango, Honorio Mendía Soto, originario del pueblo indígena tepehuano.

Al encuentro están convocados representantes de instituciones electorales, autoridades indígenas, gobernadores tradicionales, comisariados, partidos políticos y representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El programa contempla las firmas de los acuerdos, la mesa de análisis y una sesión de preguntas y respuestas.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: IEPC comunidad indigena Instituto, fortalecer, Electoral, electorales

               

                
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