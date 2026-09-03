'IEPS a la cerveza sería un fuerte impacto para restaurantes y bares locales': Canaco 

Ante la propuesta de aumentar el IEPS en las bebidas con contenido alcohólico, específicamente la cerveza, el vicepresidente de bares y alcoholes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Alejandro Bardán Ruelas, consideró que esto impactaría bastante en los negocios del giro, pero sobre todo en la economía del consumidor final.

“Para el tema de bares y restaurantes, obvio, es un golpe fuerte porque, a fin de cuentas, quien se le traslada ese aumento es al consumidor final”, mencionó.

Dijo que hay conciencia de que se tienen que incrementar los ingresos en el país, pero enfatizó que se tiene que tomar en cuenta que los restaurantes a nivel nacional han tenido una baja significativa en los ingresos. “Cada vez son más los meses complicados para quienes tenemos un tema de un bar o de un restaurante y eso se debe a que los insumos que usamos en los restaurantes, en los bares, cada vez más tienen un aumento”, estableció.

Ejemplificó que la carne este año ha subido 25 por ciento y es complicado poder trasladar un aumento de esa dimensión al consumidor final, por lo que el porcentaje de aumento lo tienen que absorber los empresarios. “Cada vez más restaurantes y bares están cerrando, no sólo en Durango. No es un tema exclusivo para Durango, sino que es un tema que a nivel nacional es preocupante”, advirtió.