Ignoran a artesanas para hacer uniformes tradicionales

La decisión que se tomó de industrializar los uniformes escolares tradicionales en Durango representa una gran afectación para los pueblos originarios, ya que anteriormente eran las propias madres y bordadoras de la comunidad quienes elaboraban de manera artesanal las prendas, además de que recibían un recurso que, aunque era módico, generaba algo de economía en la región.

Y es que, como El Siglo de Durango informó, los uniformes tradicionales se adjudicaron a una empresa de la Ciudad de México que se encargará de la confección.

Laura Rodríguez, reconocida bordadora O'dam de La Guajolota, municipio de Mezquital, explicó en entrevista que anteriormente las propias madres y las artesanas de la región se encargaban de coser y bordar los uniformes, honrando la cosmovisión y tradiciones de su pueblo, además de que podían recibir un pago de entre 100 y 150 pesos, aproximadamente, por su trabajo.

Explicó que desde hace un tiempo se empezaron a asignar los uniformes a la iniciativa privada, pero ni siquiera se les preguntó a los pueblos originarios sobre esta decisión, pese a que son asuntos que se deben someter a consulta.

Además, expuso que algunos detalles de los diseños se han ido modificando, lo que también impacta en el propósito con el que fue concebido el programa.