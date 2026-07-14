¡Imágenes fuertes! Menor es atacado por un jaguar en un rancho turístico | VIDEO

Un jaguar generó alarma entre los asistentes en un rancho turístico, luego de agredir a un menor de edad.

El pasado domingo 12 de julio, se registró un incidente dentro del rancho turístico DELoustone, donde se encontraban familias completas; los hechos quedaron registrados en un video, el cual grabó uno de los turistas que se encontraban presentes.

También te puede interesar: Destacan avistamiento de jaguar en el municipio de Pueblo Nuevo

¿Cómo ocurrió la agresión?

De acuerdo con la información recabada, el felino se encontraba sujetado con una correa y un arnés,como medida de seguridad, pero aun así, el jaguar alcanzó a morder al niño, causándole diversas lesiones en el cuerpo.

Según el vídeo que se difundió en las redes sociales,los hechos ocurrieron en el rancho ubicado en la comunidad del Jaltomate, en el municipio de Aguascalientes, donde un menor de tres años fue atacado por un jaguar llamado "Naya". En las imágenes se logra ver el momento en el que el padre del menor y varias personas que se encontraban en el lugar forcejearon con el animal para que lo soltara.

¿Cómo se encuentra el menor de edad en cuestión de salud?

El personal de primeros auxilios del rancho brindó inmediata atención médica; las autoridades del municipio confirmaron que afortunadamente las heridas son superficiales y que no comprometen la vida del menor de edad, por lo cual mencionaron que la vida del niño está a salvo.

Según testigos, el incidente ocurrió en un área del rancho donde hay señalamientos y reglas que exigen mantener una cierta distancia, pues es peligroso.

También te puede interesar: Especies rescatadas en cateo de Durango presentan lesiones; ya están bajo protección: Profepa

¿El rancho se clausuró tras el incidente?

El rancho DELoustone ya habría sido investigado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ya que en febrero del presente año, la dependencia aseguró aproximadamente 44 ejemplares de fauna silvestre; cinco de ellos fueron jaguares, ya que el establecimiento no contaba con la documentación completa para acreditar la legalidad sobre la procedencia de los animales.

Luego de que las autoridades aseguraron el lugar y lo cerraron temporalmente, los animales permanecieron en el lugar y el sitio continuó operando de manera irregular.

Las autoridades no han explicado públicamente si se continuará la investigación o abrirán una nueva o si se impondrán sanciones al establecimiento.