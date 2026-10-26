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Impartirán taller de animación stop motion en Durango, ¿cuándo y dónde será?

Este puede ser el comienzo para tener conocimiento sobre una herramienta compleja en el mundo del cine.

Impartirán taller de animación stop motion en Durango, ¿cuándo y dónde será?

Impartirán taller de animación stop motion en Durango, ¿cuándo y dónde será?

EMILIO BARRIENTOS
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La Sala Silvestre será sede de un taller dirigido a principiantes interesados en conocer el proceso de creación de animaciones mediante la técnica de stop motion, una modalidad cinematográfica que permite generar movimiento a partir de una secuencia de imágenes.

De acuerdo con la información difundida, el programa contempla tres sesiones prácticas en las que los participantes podrán familiarizarse con las herramientas y procedimientos de esta técnica, mientras que la cuarta jornada estará destinada a la proyección de los trabajos realizados.

¿En qué consiste esta técnica de animación?

El stop motion es un procedimiento utilizado en el cine y la producción audiovisual que consiste en fotografiar objetos o figuras en diferentes posiciones para posteriormente reproducir las imágenes de manera consecutiva, generando la sensación de movimiento.

En el caso del cut out, se emplean recortes de papel u otros materiales planos para construir personajes, escenarios y secuencias animadas, una alternativa que permite explorar la narrativa visual sin necesidad de equipos de producción complejos.

¿Cuándo y dónde será?


La actividad se desarrollará durante los cuatro sábados de noviembre, en un horario de 17:00 a 19:00 horas, y estará enfocada en la técnica cut out, que consiste en utilizar figuras recortadas y desplazarlas progresivamente para producir la ilusión de movimiento.


El taller tendrá un costo de 500 pesos por participante, cantidad que incluye el acceso al software y los materiales necesarios para desarrollar las actividades.


Esta propuesta se suma a las actividades culturales y de formación audiovisual programadas en Durango durante noviembre, con un enfoque en el aprendizaje práctico de técnicas cinematográficas.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Impartirán taller STOP MOTION DURANGO consiste, taller, stop, técnica

               

                
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