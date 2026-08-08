Imponen prisión preventiva al exgobernador de Guerrero

La justicia mexicana impuso este viernes prisión preventiva al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su participación en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa mediante el presunto ocultamiento de videos clave del caso ocurrido en 2014.

La Fiscalía General de la República (FGR) explicó que en la audiencia inicial un juez declaró legal la detención del exgobernador y presentó formalmente los cargos en su contra, además de solicitar la apertura de un proceso penal.

La defensa pidió más tiempo para preparar sus argumentos, por lo que será el próximo martes 11 de agosto cuando el juez determine si existen elementos suficientes para procesarlo penalmente.

La Fiscalía sostuvo que cuenta con suficiente evidencia de que "la instrucción para realizar dicho ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces mandatario.