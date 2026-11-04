Impulsan el reciclaje en escuelas y oficinas de Durango

Una cultura ambiental y el manejo adecuado de los residuos son algunas de las acciones que se están promoviendo en instituciones educativas y con la iniciativa privada en Durango, para que las escuelas puedan contribuir mediante actividades sustentables.

Recientemente, la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA) informó que se firmó un convenio con el CBTis 89 y la empresa Bio Pappel para fomentar la educación ambiental y el reciclaje , mediante actividades sustentables en las escuelas y dependencias estatales.

Con estas acciones se busca el aprovechamiento responsable de los residuos y el impulso de la economía circular.

La titular de la SRNyMA, Claudia Hernández Espino, detalló que, mediante estos convenios, se promueve una nueva cultura ambiental entre los estudiantes, además de dar una segunda vida al papel que se genera en las oficinas gubernamentales.

Dijo que es importante la vinculación con los distintos sectores de la población para realizar actividades de educación ambiental, fomentar la economía circular, el reciclaje y el manejo especial de algunos residuos, como de los aparatos electrónicos.

Como parte de los convenios, también se contempla llevar a cabo reforestaciones sociales y acciones en favor de la sustentabilidad .

Sobre la colaboración con Bio Pappel, señaló que “hay que recordar que desde esta Secretaría estamos trabajando un programa de disciplinas con valor ambiental, en donde, en este caso en particular, el convenio con Bio Pappel es poder llevar a cabo acciones de reciclaje de papel de las dependencias del Gobierno del Estado y el intercambio por material de oficina nuevo por parte de Bio Pappel”.

Apuntó que se trata de pequeñas acciones que finalmente contribuyen a combatir los efectos del cambio climático, una problemática que no se puede negar.