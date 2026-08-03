Imputan a 'El Carmelo', presunto extorsionador en La Laguna

La Fiscalía General del Estado de Durango formuló imputación en contra de José Carmen, alias “El Carmelo”, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio de un ejidatario cuya identidad se mantiene bajo reserva. La audiencia de vinculación a proceso fue programada para el próximo 6 de agosto.

La imputación fue presentada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en el Combate al Delito de Secuestro (UECS) de la Vicefiscalía Región Laguna, en coordinación con el Mando Especial de La Laguna, integrado por personal de la Defensa y la Guardia Nacional.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 29 de noviembre de 2025, cuando presuntamente el imputado exigió a la víctima el pago de 20 mil pesos por cada hectárea de riego perteneciente al Módulo 05 Brittingham, Asociación de Usuarios Agrícolas de la localidad 6 de Octubre, en el municipio de Gómez Palacio, a cambio de no suspender el suministro de agua para los ejidatarios.

Tras la denuncia presentada por la víctima, el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes. Con los datos de prueba recabados por agentes de la Policía Investigadora de Delitos de la UECS, se obtuvo una orden de aprehensión en contra de José Carmen, la cual fue cumplimentada el pasado 2 de julio.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control determinó imponer al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada, por lo que permanecerá privado de la libertad durante el tiempo que dure el proceso penal en su contra.

La Fiscalía informó que mantiene abiertas diversas líneas de investigación por hechos de naturaleza similar que presuntamente involucran al imputado, por lo que exhortó a posibles víctimas a presentar la denuncia correspondiente y reiteró que continuará con las acciones para combatir y sancionar los delitos de extorsión conforme a la ley.