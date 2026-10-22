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IMSS aprueba alza salarial de 8%; trabajadores lo rechazan

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AGENCIAS
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó este miércoles un aumento del 8 en salarios y prestaciones para sus trabajadores, frente al 6.8% ofrecido inicialmente y rechazado por el sindicato.

El director del IMSS, Zoé Robledo, explicó que el incremento se divide en un 4% al salario base y otro 4% a una prestación destinada al pago de vivienda, tras concluir la noche del martes las negociaciones con el sindicato.

"Este incremento escucha a los trabajadores que en la consulta convocada por el sindicato expresaron que la propuesta anterior no era suficiente y la mejoramos", afirmó.

Por su parte, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rechazaron el aumento salarial del 4% anunciado por el director general del instituto, Zoé Robledo Aburto, y advirtieron que continuarán las movilizaciones hasta que sus exigencias sean cumplidas a cabalidad.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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