IMSS aprueba alza salarial de 8%; trabajadores lo rechazan

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó este miércoles un aumento del 8 en salarios y prestaciones para sus trabajadores, frente al 6.8% ofrecido inicialmente y rechazado por el sindicato.

El director del IMSS, Zoé Robledo, explicó que el incremento se divide en un 4% al salario base y otro 4% a una prestación destinada al pago de vivienda, tras concluir la noche del martes las negociaciones con el sindicato.

"Este incremento escucha a los trabajadores que en la consulta convocada por el sindicato expresaron que la propuesta anterior no era suficiente y la mejoramos", afirmó.

Por su parte, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rechazaron el aumento salarial del 4% anunciado por el director general del instituto, Zoé Robledo Aburto, y advirtieron que continuarán las movilizaciones hasta que sus exigencias sean cumplidas a cabalidad.