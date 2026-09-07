IMSS Durango registra baja en consultas por embarazo en lo que va del 2026

En los primeros ocho meses de 2026, el IMSS en Durango ha brindado 13 mil 10 consultas de supervisión de embarazo, cifra que representa apenas 48.1 por ciento de las 27 mil 72 atenciones otorgadas durante todo el año pasado.

De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social, las consultas de embarazo que brinda este instituto, tanto el año pasado como en este, son principalmente a mujeres de entre 20 y 24 años.

Gilari Bañales Álvarez, coordinadora Auxiliar Médico de Vigilancia Epidemiológica del IMSS en Durango, señaló que una vez confirmado el embarazo es importante iniciar el seguimiento médico mediante citas periódicas que permitan mantener un control y detectar oportunamente posibles complicaciones.

Explicó que durante la primera consulta se deben abordar dudas relacionadas con síntomas comunes del embarazo, como las náuseas , así como qué hacer ante un posible sangrado vaginal durante las primeras semanas.

También se brinda información sobre otros signos de alarma que requieren atención médica inmediata.

La especialista destacó la importancia de consumir ácido fólico durante el primer trimestre del embarazo, debido a que reduce significativamente el riesgo de que el bebé desarrolle defectos de nacimiento como la espina bífida.

Durante esta primera etapa también pueden solicitarse estudios prenatales, dependiendo del historial clínico de cada paciente. Entre los más comunes se encuentran la revisión de peso, talla y presión arterial, además de análisis de sangre y orina y pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual.