IMSS registra más de 13 mil consultas por alergias en lo que va del año

Más de 13 mil consultas por padecimientos relacionados con alergias se han brindado en las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango durante lo que va de 2026, mientras que el año pasado se atendieron más de 26 mil casos.

Juan Carlos Espinoza Burciaga, coordinador auxiliar médico en Salud Pública del IMSS, señaló que es importante mantener algunas medidas de prevención en casa para evitar que las alergias se compliquen y reducir la exposición a los agentes que pueden desencadenarlas.

Entre las principales recomendaciones se encuentra mantener ventilados los espacios, preferir pisos en lugar de alfombras, cambiar semanalmente la ropa de cama y evitar muebles o superficies tapizadas con tela, debido a que pueden acumular polvo y otros alérgenos.

También recomendó bañar periódicamente a las mascotas, debido a que el pelo y la piel pueden contener alérgenos , además de colocar filtros en los equipos de aire acondicionado para ayudar a eliminar partículas pequeñas presentes en el ambiente.

De acuerdo con los registros del IMSS en Durango, durante 2025 se otorgaron 26 mil 223 consultas por alergias y en lo que va de este año suman 13 mil 642. El grupo de edad que concentra la mayor demanda de atención es el de 60 a 64 años.

El especialista explicó que una reacción alérgica ocurre cuando el sistema inmunológico responde ante una sustancia que para la mayoría de las personas no representa ningún problema.

Entre los síntomas más comunes se encuentran picazón, sarpullido, hinchazón y asma, mientras que en los casos graves puede presentarse pérdida del conocimiento, disminución de la presión arterial, dificultad para respirar y estado de choque.

Las alergias pueden ser provocadas por distintos factores, entre ellos el polen, pelo de animales, ácaros del polvo doméstico, algunos alimentos como mariscos y frutos secos , determinados medicamentos y picaduras de insectos.

Ante la presencia de síntomas, Espinoza Burciaga recomendó acudir con el médico familiar para obtener un diagnóstico y recibir tratamiento oportuno, particularmente cuando las reacciones son recurrentes o aumentan de intensidad.

Añadió que el IMSS cuenta con tratamientos de inmunoterapia para algunos tipos de alergias.

Este procedimiento se determina a partir de pruebas que permiten identificar los agentes que provocan la reacción y establecer el tratamiento adecuado para cada paciente.