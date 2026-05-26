INAH invitan a concurso de documentos y fotografías antiguas; estas son las bases

La memoria de una ciudad también se construye desde las fotografías guardadas en cajones, los documentos olvidados entre carpetas familiares y las imágenes que han sobrevivido al paso del tiempo. Bajo esa premisa, el Centro INAH Durango lanza la convocatoria del XXVIII Concurso de Fotografía y Documentos Antiguos “Compartiendo Nuestros Recuerdos 1840-1980”, una iniciativa que busca preservar la historia y la identidad colectiva de la capital duranguense.

En el marco del 463 aniversario de la fundación de Durango, el certamen invita a la ciudadanía a compartir materiales originales que contribuyan a reconstruir la memoria histórica de la ciudad, desde escenas cotidianas hasta documentos inéditos que permitan comprender cómo ha evolucionado la vida social, cultural y urbana de la entidad.

La convocatoria parte de una idea sencilla pero profundamente simbólica: la historia de Durango también vive en los álbumes familiares.

ARCHIVO VIVO DE LA CIUDAD

El concurso contempla la recepción de fotografías originales y documentos antiguos, tanto de manera individual como en colección, siempre que aporten valor histórico o cultural para Durango y sus habitantes.

Las categorías participantes son tres, la primera, “Documentos”, donde podrán incluirse materiales inéditos o relevantes por su contenido histórico, como cartas, contratos, facturas, anuncios de prensa local, manuscritos, folletos, carteles, mapas, invitaciones, credenciales, identificaciones, diplomas y billetes, entre otros.

La segunda es “Vida cotidiana”, enfocada en fotografías que retraten la convivencia social y las dinámicas diarias de las y los duranguenses en espacios públicos o privados. En esta categoría tendrán cabida retratos, celebraciones religiosas, actividades deportivas, artísticas o políticas, así como imágenes relacionadas con oficios, profesiones, gastronomía local y manifestaciones culturales de pueblos originarios.

Finalmente, la categoría de “Imagen urbana y arquitectura”, que reunirá fotografías de calles, edificios y espacios emblemáticos de Durango que permitan observar la transformación de la ciudad a lo largo del tiempo, incluyendo templos, escuelas, comercios, plazas, mercados, parques, puentes y panteones.

¿CÓMO PARTICIPAR?

Las fotografías y documentos deberán entregarse sin polvo, sin marco y dentro de un sobre identificado únicamente con un seudónimo, además de la categoría en la que participan. En el caso de las fotografías, también deberá indicarse el nombre de las personas que aparecen, el lugar y, de ser posible, el año en que fueron tomadas.

Además, se deberá incluir un segundo sobre cerrado con el mismo seudónimo, que contenga los datos personales del propietario de los materiales.

La recepción permanecerá abierta hasta el próximo 26 de junio a las 15:00 horas y podrá realizarse en el Archivo General del Municipio de Durango , ubicado en prolongación Pino Suárez no. 2806, colonia Guadalupe Rodríguez, o en la Fototeca del Centro INAH Durango, dentro del Centro de Convenciones Bicentenario.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Cada categoría contará con premiación para los tres primeros lugares. El primer sitio recibirá 4 mil pesos, el segundo lugar 2 mil 500 pesos y el tercero mil 500 pesos.

La premiación se llevará a cabo el 10 de julio en el Museo de la Ciudad 450, espacio donde también se exhibirán las piezas ganadoras y una selección de los mejores materiales recibidos.

Todos los participantes recibirán un diploma, mientras que el jurado estará conformado por especialistas en la materia y su fallo será inapelable.