INAH recomienda limitar visitas y pirotecnia en el techo de Catedral para evitar su deterioro

Los trabajos de mantenimiento realizados en el techo de la Catedral Basílica Menor de Durango, considerada uno de los monumentos históricos más importantes de la ciudad, concluyeron recientemente, pero llaman a limitar el acceso de personas y evitar colocar o usar pirotecnia para prevenir el deterioro.

El director del Centro INAH Durango, Antonio Reyes Valdez, explicó que el uso de pirotecnia sobre el techo de la catedral es una de las principales causas de los daños registrados en las bóvedas y en el enladrillado.

"Sí es muy importante, y hago un llamado tanto a las autoridades de la Arquidiócesis como a las demás instancias que intervienen en la Catedral. El techo no está hecho para soportar peso, por lo que es fundamental evitar el acceso de personas y, sobre todo, impedir que se coloque pirotecnia en ese lugar", señaló.

MANTENIMIENTO

Para realizar los recientes trabajos de mantenimiento se utilizó el seguro institucional con el que anteriormente también se restauró la barda perimetral, tras los daños ocasionados por la iconoclasia durante las marchas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

"Acabamos de concluir los trabajos de mantenimiento en el techo de la catedral. Fue un trabajo que se realizó gracias al seguro institucional con el que cuenta el INAH", informó.

Sobre las labores efectuadas, detalló que la intervención en el techo representó una inversión superior a los 800 mil pesos , destinada a reparar filtraciones en las bóvedas y algunas losas dañadas.

Explicó que el techo cuenta con un enladrillado, por lo que fue necesario sustituir algunas piezas y aplicar impermeabilización mediante el sistema tradicional.

"El sistema tradicional se hace básicamente con jabón, como jabón Zote, entre otros materiales. Es un sistema que ofrece muy buenos resultados, pero requiere mantenimiento anual", precisó.