Incautan vehículos en operativo federal

EL SIGLO DE DURANGO

Elementos del Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía General de la República realizaron la noche de este lunes un operativo en una bodega ubicada en la salida a Zacatecas, en la ciudad de Durango.

El inmueble, de aproximadamente mil metros cuadrados, se encuentra frente a la Unidad de Medicina Familiar número 50 del IMSS, en las inmediaciones del acceso al trazado Milenario 450 y cerca de la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos.

De acuerdo con los primeros reportes, en el interior de la bodega se llevó a cabo un procedimiento ministerial encabezado por personal de la FGR, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante la diligencia, las autoridades realizaron el recuento de varias unidades motrices, entre ellas camionetas tipo pick up, un vehículo todoterreno tipo racer sobre una plataforma y aparentemente maquinaria agrícola, además de otros bienes materiales.