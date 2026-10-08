Incendio en famoso restaurante moviliza a bomberos en Durango capital

Un incendio registrado en el área de cocina de un establecimiento comercial fue controlado en pocos minutos por elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente se reportó aproximadamente a las 09:20 horas de este jueves en la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle Playa Suave, en el establecimiento Los Corrales. De acuerdo con el reporte, los bomberos tuvieron un tiempo de respuesta de aproximadamente cuatro minutos.

A su llegada, los elementos localizaron el fuego en el área de cocina e iniciaron las maniobras de extinción , con las que lograron controlar las llamas en aproximadamente dos minutos. La intervención evitó que el incendio se extendiera hacia otras áreas del inmueble.

Los daños se concentraron en la campana de extracción, parte del techo y la estufa; por lo que no se reportaron personas lesionadas.