Incluyen a Gobernador de Durango en el álbum 'Narcopolíticos'

El pasado 29 de junio, la asociación Defensorxs, los periodistas Miguel Alfonso Meza, Óscar Balderas y Luis Chaparro, encabezaron la presentación de un álbum de estampitas llamado "Narcopolíticos", un proyecto que se ha trabajado desde hace meses.

Lo que empezó como una página web para exponer las investigaciones que se tiene contra varios políticos, entre gobernadores, gobernadoras, diputados, diputadas, funcionarios y exfuncionarios, se convirtió en algo tangible.

Este álbum explora al menos 160 perfiles, los cuales han sido señalados en notas periodísticas, filtraciones de Guacamaya Leaks y reportes de autoridades internacionales , como Estados Unidos.

Para hacerlo posible, estos periodistas y otros más analizaron durante meses cada perfil político en México, por lo que no solo incluye figuras de bajo nivel, sino también de puestos importantes.

El único objetivo es exponer la red de complicidad entre políticos, empresarios y agencias de seguridad que operan como engranajes del crimen organizado.

Sin embargo, al revelarse este álbum, llamó la atención que en la portada apareció el actual gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal , a lado de otros personajes como Rubén Rocha Moya, Genaro García Luna, Sandra Cuevas y Andrés Manuel López Beltrán.

¿Por qué aparece Esteban Villegas en el álbum?

Aunque no se observa en qué página o con quiénes comparte espacio, anteriormente se había posteado una biografía, en donde se le acusa de estar presuntamente involucrado con un grupo criminal que opera en el estado y es afín a una célula del Cártel de Sinaloa.

Tampoco la posible estampita donde aparecería se ha conocido, sin embargo, en otras expuestas se lee que la estructura sería: el nombre, el estado/ciudad donde trabaja, qué puesto ocupa y los años en el que estuvo.

Además, se incluye el partido político a que pertenece o con quien hace alianza, así como la organización criminal con la que se le relaciona.

¿Cuánto cuesta y dónde comprar el álbum?

En marco de la fiesta mundialista que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá, esta labor ha sido aplaudida por muchos mexicanos, quienes consideran que es un acto de valentía y ejercicio periodístico que muchos ya no realizan.