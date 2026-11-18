La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reportó los resultados de la estrategia del Buen Fin 2026. A nivel nacional, informó que se logró la conciliación del 98.8 por ciento de las inconformidades registradas, mientras que en Durango solo se presentaron tres quejas, las cuales fueron conciliadas a favor de los consumidores.

Los motivos que generaron las inconformidades en comercios de Durango fueron la negativa a entregar los productos y el incumplimiento de las promociones publicadas.

Como parte del operativo a nivel local, se informó que el personal brindó 135 asesorías sobre los derechos de los consumidores, trámites y otro tipo de procesos. Además, se colocaron alrededor de 200 preciadores en las tiendas.

En cuanto al operativo a nivel nacional, de las 243 quejas registradas se logró la conciliación del 98.8 por ciento, con lo que se recuperaron cerca de 1.5 millones de pesos a favor de los consumidores.

El organismo, a través de la Dirección de Procedimientos de la Subprocuraduría de Servicios, realizó 5 mil 070 monitoreos para detectar publicidad engañosa en línea y emitió 325 avisos por correo electrónico, de los cuales 133 publicaciones fueron corregidas y 21 anuncios se retiraron.

En campo a nivel nacional, se llevaron a cabo 513 operativos, con el monitoreo de 52 mil 496 productos. Asimismo, se colocaron 24 mil 552 preciadores y se entregaron 5 mil 238 decálogos con los derechos básicos de las personas consumidoras.

Resultados al corte

En total, al corte del 17 de noviembre, la Profeco registró 11 mil 737 asesorías a través de los módulos de atención, brigadas y el número telefónico destinado a informar sobre los derechos de los consumidores y los trámites disponibles.

Dentro de los principales motivos de inconformidad, 30 casos se presentaron por incumplimiento de promociones; 29, por negativa a entregar el producto; 27, por incumplimiento de ofertas, y 25, por no respetar el precio anunciado.

En cuanto a las reclamaciones por negativa a cambiar el producto adquirido, se registraron 19; por cancelación de compra, 18; por entrega de producto dañado, 14; por negativa a la cancelación, 13; por cobros indebidos, 11, y por entrega de producto equivocado, ocho.

Los establecimientos comerciales que concentraron el mayor número de reclamaciones fueron Walmart, con 45; Sam’s Club, con 21; Liverpool, con 14; Soriana, con 13; Coppel, con 11; Elektra, con siete; Sears, con seis; Telcel, con cinco; mientras que Suburbia y Chedraui registraron cuatro cada uno.

Sobre los artículos con mayor incidencia de inconformidades, destacaron las compras de ropa y calzado, con 37 casos; electrodomésticos para el hogar, con 29; pantallas, con 20; celulares y artículos de tecnología, con 20; alimentos y bebidas, con 17, y motocicletas y juguetes, con 13 casos cada uno.