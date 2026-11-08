Incrementa el número de personas que realizan servicio comunitario en Durango

El número de personas que realiza servicio comunitario cada fin de semana en el municipio de Durango es de entre 20 y 50, como consecuencia de haber cometido faltas administrativas, pero señalan que ha ido en aumento.

Aunque esta sanción es bien vista por la ciudadanía, debido a que contribuye a mejorar los espacios públicos, las autoridades aseguran que lo ideal sería evitar que se cometieran estas faltas .

Fernando Almeida, subdirector de Vinculación Social y Participación Ciudadana de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, reconoció que existe reincidencia, pero además se ha incrementado el número de personas que deben realizar este servicio.

“Lo que nosotros hemos visto es que lamentablemente ha ido en aumento la cantidad de personas que van al servicio comunitario, que si bien, como lo decía, es bien visto por la ciudadanía, pues también lo ideal sería no tener este tipo de servicio o castigo para evitar cualquier tipo de sanciones”, afirmó.

El subdirector explicó que, aunque finalmente se trata de un trabajo que también beneficia a la ciudadanía, lo ideal sería que no hubiera personas realizando estas labores y, al mismo tiempo, que nadie cometiera faltas administrativas.

Dijo que, a través de Vinculación Social, se busca fortalecer la prevención y disminuir el número de incidentes y faltas administrativas , sobre todo en menores de edad.

Entre las principales faltas que se cometen en la vía pública por la ciudadanía, se encuentran el consumo de bebidas alcohólicas en la calle, provocar riñas, situaciones de violencia intrafamiliar, entre otras.