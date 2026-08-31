Incremento en muertes viales es por irresponsabilidad al volante: Regidor

El incremento de personas fallecidas en accidentes viales en la ciudad, apunta de acuerdo con las autoridades, a la falta de cultura vial y a la irresponsabilidad al volante.

El regidor Diego Armando Flores Arreola indicó que, desde la Dirección Municipal de Seguridad Pública, se fomenta la concientización entre la sociedad sobre el reglamento de vialidad, para que este pueda cumplirse cabalmente y así reducir los accidentes.

“Lo hemos visto, en estas últimas semanas se han suscitado hechos en donde desafortunadamente hay personas que han perdido la vida, pero desde luego que implica la responsabilidad del conductor en poder acatar un reglamento de tránsito, respetar los límites de velocidad y la señalización que se establece en bulevares, calles, en avenidas, pero, sobre todo, hacer mucha conciencia”, explicó.

Apuntó que, como sociedad, es necesario evitar utilizar el celular al momento de conducir o consumir alcohol y manejar , pues la ciudadanía ya conoce las consecuencias a las que se puede llegar.

“En ese sentido, exhortar mucho a la ciudadanía a poder generar conciencia, de poder cumplir el reglamento de tránsito”.

Sobre las sanciones que se aplican a los responsables de accidentes y muertes , comentó que hay otros estados donde sí hay un cumplimiento al reglamento, porque se han tomando medidas más estrictas y aplicando mayores sanciones.

En caso de que la ciudadanía siga sin generar esa conciencia, dijo que sería necesario aplicar sanciones más severas contra los conductores que provoquen accidentes por irresponsabilidad, ya sea por exceso de velocidad, uso del teléfono celular o consumo de alcohol.

Reconoció que, luego de que ocurre un accidente, se genera una molestia social, pero la ciudadanía es quien debe prevenir también conductas irresponsables al volante, mientras que las autoridades deben hacer cumplir el reglamento de tránsito.