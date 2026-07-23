Indignación en Durango: menor golpeó a cuatro cachorros embolsados contra una barda

Un video en el que se observa a un menor lanzar violentamente una bolsa que contenía cuatro cachorros contra una barda generó indignación entre habitantes de Gómez Palacio, Durango.

La grabación, de menos de 30 segundos, comenzó a circular ampliamente en redes sociales y provocó llamados para que las autoridades investiguen lo ocurrido y determinen las medidas correspondientes.

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¿Dónde ocurrieron los hechos?

El caso se registró en la colonia Parque Hundido, al norte de Gómez Palacio.

Ilse Segura, directora de Ecología y Protección al Ambiente, informó que la Policía Ambiental logró ubicar el domicilio relacionado con el menor que aparece en las imágenes.

Personal de la dependencia acudió al lugar para entrevistarse con sus padres o tutores y continuar con las investigaciones.

Familia asegura que los cachorros ya estaban muertos

De acuerdo con la versión proporcionada por los familiares, los cuatro cachorros habrían muerto antes de ser colocados dentro de la bolsa.

Los tutores señalaron que la madre de los animales presuntamente los había matado, una conducta que puede presentarse en algunos casos después del nacimiento.

Sin embargo, esta versión deberá ser revisada por las autoridades, ya que el video únicamente muestra el momento en que la bolsa es lanzada contra la barda y no permite determinar cuándo ni cómo murieron los cachorros.

Autoridades reprueban el manejo de los cuerpos

La directora de Ecología señaló que, aun cuando los animales ya no tuvieran vida, la forma en que fueron tratados representa una conducta inapropiada.

“Todo animal merece tener un final digno y respetuoso”, expresó la funcionaria.

La dependencia recordó que los restos de animales no deben abandonarse en la vía pública ni desecharse de forma que puedan representar un riesgo sanitario.

¿Habrá sanciones?

Debido a que la persona que aparece en la grabación es menor de edad, las autoridades analizarán la responsabilidad de sus padres o tutores y las posibles sanciones administrativas.

El caso también podría ser canalizado a otras instancias para determinar si se requieren medidas de orientación, sensibilización o seguimiento para el menor y su entorno familiar.

Aunque la legislación de Durango contempla sanciones por maltrato y crueldad animal, la aplicación de responsabilidades dependerá de los resultados de la investigación y de las circunstancias específicas del caso.

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Redes sociales exigen una investigación

Usuarios de redes sociales pidieron que el hecho no quede únicamente en una multa y que se esclarezca si los cachorros estaban vivos cuando fueron colocados dentro de la bolsa.

También solicitaron que se implementen actividades educativas y de sensibilización sobre el cuidado y trato digno de los animales.

Por ahora, las autoridades municipales mantienen abierto el seguimiento del caso y deberán determinar las medidas que se aplicarán a los responsables.