¿Indirecta al ‘Turco’ Mohamed? El mensaje de Katia Itzel García tras el Cruz Azul vs. Toluca

“El problema no es la religión. El problema es la hipocresía. Es la apariencia de santidad cuando por dentro hay putrefacción”, se lee en una imagen que compartió la árbitra Katia Itzel García en su cuenta de Instagram.

Acompañado por un versículo bíblico, la silbante mexicana publicó un “mensaje” después del empate (3-3) que protagonizaron la Máquina de Cruz Azul y los Diablos Rojos de Toluca en la décima fecha del torneo Apertura 2026.

Tras el partido, durante una conferencia de prensa, Antonio Mohamed criticó fuertemente su actuación arbitral. El estratega de los escarlatas aseveró que Katia Itzel García “no estuvo a la altura” del duelo que, a su juicio, tuvo un nivel de Liguilla.

“De haber un árbitro normal, ganamos el partido. Un árbitro normal, que entienda el juego, seguro sería otro el trámite. [...] No está a la altura del partido. Le dan oportunidades. [Le falta] talento, entender el juego. Para mí no entiende, es apreciación, no significa que tenga la verdad”, sentenció “El Turco” Mohamed.

El director técnico señaló las acciones de Gonzalo Piovi y Willer Ditta, jugadores celestes que, a su juicio, debieron salir expulsados. “La expulsión es clara. Es penal clarísimo. La de Piovi es expulsión y la de Ditta, que empuja al árbitro”, argumentó.

Si bien la árbitra Katia Itzel García no mencionó públicamente a Antonio Mohamed, la publicación de sus historias de Instagram coincidió con el contexto del partido.

Momentos después, la silbante mexicana subió una segunda historia con una imagen que enuncia: “Limpia primero tu interior para que tu exterior se torne limpio”.