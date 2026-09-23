Nosotros

Despedida de soltera

Indra Carolina celebra su despedida de soltera

El inolvidable festejo estuvo rodeado de momentos especiales.

Indra Carolina Rodríguez Puentes (al centro) celebrando su despedida de soltera en compañía de familiares y amigas, quienes la llenaron de felicitaciones y buenos deseos. (Foto: Melissa Silva)

Indra Carolina Rodríguez Puentes (al centro) celebrando su despedida de soltera en compañía de familiares y amigas, quienes la llenaron de felicitaciones y buenos deseos. (Foto: Melissa Silva)

DINORA G. SOLÍS
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Rodeada de amor, risas y la mejor compañía, Indra Carolina Rodríguez Puentes vivió una inolvidable despedida de soltera. Sus amigas y familiares se reunieron para celebrar esta nueva etapa en su vida y llenarla de buenos deseos.

 El festejo estuvo lleno de momentos especiales. Las invitadas disfrutaron de deliciosos platillos y bebidas, además de divertidas actividades. La decoración, inspirada en el amor y la alegría, creó el ambiente perfecto para compartir momentos inolvidables.

 El punto más emotivo y romántico de la jornada aconteció cuando el novio hizo su entrada triunfal al lugar acompañado por un alegre mariachi. Llevando en sus manos un hermoso ramo de flores, sorprendió a la futura novia al compás de la música tradicional, arrancando aplausos y emoción entre todas las invitadas presentes.

La llegada del novio, con flores y mariachis, fue un momento emotivo. (Foto: Melissa Silva)
La llegada del novio, con flores y mariachis, fue un momento emotivo. (Foto: Melissa Silva)

Un momento de gran alegría durante el festejo de Indra Carolina. (Foto: Melissa Silva)
Un momento de gran alegría durante el festejo de Indra Carolina. (Foto: Melissa Silva)


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Despedida de soltera Indra Carolina Durango Indra, (Foto:, momentos, Carolina

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nosotros
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas