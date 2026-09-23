Indra Carolina celebra su despedida de soltera

Rodeada de amor, risas y la mejor compañía, Indra Carolina Rodríguez Puentes vivió una inolvidable despedida de soltera. Sus amigas y familiares se reunieron para celebrar esta nueva etapa en su vida y llenarla de buenos deseos.

El festejo estuvo lleno de momentos especiales. Las invitadas disfrutaron de deliciosos platillos y bebidas, además de divertidas actividades. La decoración, inspirada en el amor y la alegría, creó el ambiente perfecto para compartir momentos inolvidables.

El punto más emotivo y romántico de la jornada aconteció cuando el novio hizo su entrada triunfal al lugar acompañado por un alegre mariachi. Llevando en sus manos un hermoso ramo de flores, sorprendió a la futura novia al compás de la música tradicional, arrancando aplausos y emoción entre todas las invitadas presentes.

La llegada del novio, con flores y mariachis, fue un momento emotivo. (Foto: Melissa Silva)