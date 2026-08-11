Actividad industrial crece en mes y cae por año, en Durango

La actividad industrial de Durango registró un crecimiento mensual de 3.9 por ciento durante abril; sin embargo, en comparación con el mismo mes de 2025, aún no se repone y registra una caída de 4.9 por ciento, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del Inegi.

Las cifras difundidas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que Durango ocupó una posición destacada en el comportamiento mensual, al superar ampliamente el crecimiento nacional y ubicarse entre los estados con mayor avance respecto a marzo, únicamente por debajo de entidades como Oaxaca, Ciudad de México, Quintana Roo, Guerrero, Sinaloa, Jalisco, Zacatecas y Nuevo León.

No obstante, el desempeño anual continúa en terreno negativo. Mientras la actividad industrial del país creció 2.4 por ciento en abril respecto al mismo mes de 2025, Durango registró una disminución de 4.4 por ciento.