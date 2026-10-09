INE Durango ofrece emitir voto anticipado a personas imposibilitadas

Las personas que por alguna condición física no puedan acudir a la casilla electoral el próximo 6 de junio podrán participar mediante la modalidad de Voto Anticipado, desde el domicilio donde se encuentren en Durango.

El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Macías Medina, explicó que esta modalidad está dirigida a quienes cuenten con credencial para votar vigente y estén imposibilitados físicamente para trasladarse a su casilla para la elección de diputados federales.

También puede solicitarla la persona que se encargue de su cuidado.

Para acceder a esta modalidad, los interesados deben presentar la solicitud de inscripción individual a la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado, junto con los requisitos establecidos por el INE . La solicitud debe enviarse al correo [email protected] dentro del plazo establecido, para que el instituto determine si procede y, en su caso, programe una visita al domicilio.

El organismo aclaró que el voto anticipado está destinado exclusivamente a personas que no puedan acudir a su casilla por una condición física, por lo que no aplica para quienes tengan posibilidad de trasladarse normalmente.

La información sobre requisitos y el formato de solicitud puede consultarse en el sitio oficial del INE, mientras que también está disponible el servicio INEtel, 800 433 2000, sin costo.