INE instala comisión para detectar 'narcocandidatos'

El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló este lunes la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, en donde habrá una coordinación interinstitucional con autoridades financieras y del Gabinete de Seguridad para detectar posibles aspirantes ligados al crimen organizado en las elecciones de 2027.

En un boletín, el órgano electoral detalló que esta comisión estará integrada por Norma De La Cruz Magaña, Uuc-kib Espadas Ancona y Arturo Chávez López, quien será su presidente.

Chávez López, cercano al oficialismo, dijo como presidente de la nueva Comisión que esta instancia va por fortalecer la democracia mediante la prevención de riegos de infiltración delictiva en procesos electorales.

"La delincuencia organizada no tiene ideología política y busca infiltrarse allí donde sea posible, independientemente del color partidista", expresó el consejero electoral.