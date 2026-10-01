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INE no indagará actos de campaña

AGENCIAS
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) frenó la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) investigue los actos anticipados de campaña de los aspirantes de Morena.

Por mayoría de 4 votos contra 1, la Sala Superior confirmó la decisión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE de declarase "incompetente" para analizar los actos anticipados de quienes aspiran a las Gubernaturas de Morena.

El argumento es que los institutos electorales de cada estado deben revisar las denuncias y no el INE.

El Magistrado Reyes Rodríguez, el único que votó por una revisión de las precampañas morenistas, advirtió que la obligación del Instituto es investigar si existe una "estrategia sistematizada y organizada" del partido nacional para posicionar de forma adelantada a quienes el próximo año serán los candidatos a Gubernaturas.

Incluso, recordó que no es la primera vez que Morena recurre a la figura del "coordinador", lo hizo en 2021, 2022, 2023 y 2024, argumentando que es un cargo interno


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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