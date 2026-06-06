INE presenta estadística y resalta los avances del Proceso Electoral Local 2023-2024 

La coordinación entre autoridades electorales, instituciones públicas y ciudadanía permitió que el proceso electoral local 2023-2024 en Durango se desarrollara de manera ordenada, según destacó el Instituto Nacional Electoral (INE) durante la presentación de los resultados estadísticos de la contienda.

Durante la presentación de la Estadística del Proceso Electoral Local 2023-2024, el consejero del INE, Jorge Montaño Ventura, reconoció a Durango como una de las entidades que ha logrado consolidar procesos electorales sólidos gracias al trabajo conjunto entre organismos electorales, autoridades gubernamentales, partidos políticos y la participación de la sociedad.

El funcionario señaló que la colaboración entre el INE y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) ha contribuido al fortalecimiento de la democracia en la entidad.

Montaño Ventura reconoció la participación de miles de ciudadanos que colaboraron como funcionarios de casilla y observadores electorales, al señalar que su contribución resulta indispensable para el adecuado desarrollo de las jornadas electorales y para fortalecer la confianza pública en los resultados.

De igual manera, resaltó los avances alcanzados en materia de inclusión electoral mediante mecanismos como el voto de mexicanos residentes en el extranjero, el voto anticipado y el voto de personas en prisión preventiva, instrumentos que buscan ampliar el ejercicio de los derechos político-electorales de distintos sectores de la población.