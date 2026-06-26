INE recoge propuestas para mejorar el voto de discapacitados visuales

El Instituto Nacional Electoral (INE) avanzó en la Consulta Ciudadana sobre Materiales y Boletas Electorales de la Región Norte, donde personas con discapacidad visual de Durango y otros ocho estados plantearon propuestas para fortalecer las condiciones de accesibilidad en las elecciones judiciales.

Durante la sesión virtual, en la que participó Durango junto con Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, se expusieron experiencias sobre las limitaciones que aún persisten para ejercer el voto con autonomía y secrecía, particularmente en sectores vulnerables y comunidades alejadas.

Entre las principales solicitudes destacaron la implementación de boletas con mejor contraste, tipografía más grande, formatos en braille optimizado, audio, macrotipo y versiones digitales accesibles. También se pidió capacitación especializada para funcionarios de casilla, con el fin de garantizar atención adecuada a personas con discapacidad.

En el caso de Durango, donde existen comunidades rurales con problemas de conectividad y movilidad, se subrayó la necesidad de combinar herramientas tecnológicas con métodos tradicionales para evitar exclusión. Además, se planteó habilitar casillas con mayor accesibilidad física, ante obstáculos como edificios antiguos, escalones y dificultades de transporte.

La consulta también abrió espacio para propuestas como urnas con voz, voto electrónico y aplicaciones móviles seguras, buscando fortalecer la igualdad en el ejercicio democrático y reducir la dependencia de acompañantes al momento de sufragar.