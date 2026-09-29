INEGI: bajaron los accidentes viales en Durango, pero aún se registran 26 cada día

Aunque los accidentes de tránsito disminuyeron en Durango durante 2025, las cifras muestran que siguen siendo un hecho cotidiano. El estado cerró el año con 9 mil 594 percances, de acuerdo con la estadística más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Eso equivale, en promedio, a 26 accidentes diarios.

La cifra fue 12.1 por ciento menor que la de 2024, cuando se registraron 10 mil 914 accidentes. En números absolutos, fueron mil 320 casos menos de un año a otro.

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¿Cómo se compara Durango con el resto del país?

Durango quedó fuera de los cinco estados con más accidentes registrados en 2025. La lista la encabezó Nuevo León, con 71 mil 308 hechos, seguido de Chihuahua, con 26 mil 626; Estado de México, con 26 mil 32; Sonora, con 21 mil 780; y Guanajuato, con 19 mil 875.

La diferencia con Nuevo León es amplia: por cada accidente contabilizado en Durango, aquella entidad registró más de siete. Sin embargo, este listado compara cantidades totales, por lo que no indica por sí mismo dónde existe mayor riesgo para cada conductor. Para hacer esa evaluación también habría que tomar en cuenta cuántas personas y vehículos circulan en cada estado.

Inegi

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¿Qué accidentes incluye el registro?

La Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas, conocida como ATUS, reúne los hechos reportados por las autoridades de seguridad pública y vialidad. Considera percances ocurridos en vialidades urbanas y suburbanas; no es un conteo de todos los accidentes registrados en carreteras federales.

El INEGI también distingue entre accidentes fatales, no fatales y aquellos que ocasionaron únicamente daños materiales. Por ello, los 9 mil 594 casos registrados en Durango no equivalen al mismo número de personas lesionadas o fallecidas.

La reducción frente a 2024 es un dato favorable, pero vista a escala diaria deja otra lectura: en Durango se reportó, en promedio, más de un accidente por hora a lo largo de 2025.