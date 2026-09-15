Inegi: la canasta alimentaria aumenta 4.5% en Durango

EL SIGLO DE DURANGO

Durango

Comprar la despensa básica en la ciudad es cada día un reto más severo para la gran mayoría de las familias. Aunque las cifras oficiales de la inflación general presumen una ligera tregua al situarse en 3.3 por ciento durante agosto de 2026, la realidad en los anaqueles y mercados dice todo lo contrario.

Con datos del Inegi sobre la línea de Pobreza, la canasta alimentaria en el ámbito urbano se disparó un 4.5 por ciento anual, golpeando con mayor rigor a quienes menos tienen.

Según el más reciente reporte sobre Líneas de Pobreza publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), una persona en la zona urbana requiere ahora como mínimo dos mil 562 pesos con 58 centavos al mes tan solo para alimentarse.

Si a esto se le suman gastos elementales como transporte, ropa, educación y servicios, la cifra requerida para no caer en el umbral de la pobreza alcanza los cuatro mil 905 pesos con 33 centavos mensuales por persona.