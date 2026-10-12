Dos hechos, en principio inconexos, nos dan el contexto que pone en evidencia el estado de indefensión y vulnerabilidad en el que estamos los mexicanos ante la ineptitud y falta de resultados de los tres niveles de gobierno y de gobernantes emanados de distintos partidos políticos que comparten características comunes.

Los miembros de la clase política que nos gobierna, en su gran mayoría, comparten las mismas características: son ineficientes, no rinden cuentas y mienten a los ciudadanos de una manera que algún experto podría catalogar de patológica.

Lo más grave de la combinación entre ineptitud y cinismo es que pone en peligro las vidas de los ciudadanos al no cumplir con su principal obligación: garantizar a los ciudadanos el respeto y acceso a los derechos humanos (individuales y sociales) que están protegidos por la Constitución, como es el caso del derecho a la salud y el derecho al agua.

Por un lado, está la tragedia de cinco familias de Durango que han perdido a sus bebés en el área de neonatología de un hospital del IMSS debido a una bacteria que, probablemente, llegó ahí al no aplicar de manera estricta de protocolos de higiene por parte del personal (médico, de enfermería o limpieza) que labora en esas áreas.

Por reportes periodísticos ahora sabemos que en alrededor de seis meses se han registrado al menos 18 muertes de bebés debido a bacterias en la sala de neonatología de otro hospital del IMSS en Guadalajara.

Estas bacterias están presentes en instalaciones hospitalarias y muy probablemente son transmitidas a los bebés debido a procedimientos médicos como el uso de catéteres y sondas, pero también es necesario considerar la probable falta de protocolos estrictos de higiene por parte de las personas encargadas de laborar en esas áreas.

Por otro lado, está la crisis del agua que vive hoy Guadalajara, Jalisco y que ha movilizado a miles de ciudadanos para exigir el acceso a agua de calidad, ya que la que llega a sus hogares está evidentemente contaminada.

La crisis de agua contaminada que vive hoy la zona metropolitana de Guadalajara es un problema que se ha gestado durante décadas, que involucra a los tres niveles de gobierno, a gobernantes de distintos partidos durante décadas, y muestra la ineficiencia de todos ellos para resolver de manera adecuada un problema que en principio no debió haber sucedido si hace años, o incluso décadas, se hubiera planeado una solución adecuada.

La ineficiencia y la capacidad, al parecer infinita, de los gobernantes en los tres niveles de gobierno para mentir a las y los ciudadanos se muestra de manera diáfana en el hecho de que hace apenas dos años se inauguró la presa "El Zapotillo" en el estado de Jalisco.

El entonces gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, prometió que esta obra, junto con otras realizadas durante su administración, resolvería el problema del agua en la zona metropolitana de Guadalajara para los próximos cincuenta años.

El expresidente López Obrador manifestó su orgullo por terminar dicha presa evitando los conflictos sociales que detuvieron el proyecto por casi dos décadas, al mismo tiempo que se garantizaba el suministro de agua a la zona metropolitana de la capital jalisciense, lo que hace de "El Zapotillo" una de sus principales obras hídricas de su sexenio.

Sólo dos años después de la inauguración de dicha presa, Pablo Lemus, actual gobernador de Jalisco y ex alcalde de Zapopan y de Guadalajara, reconoció que la zona metropolitana de Guadalajara sufre la mayor crisis hídrica de su historia.

El actual gobernador de Jalisco reconoció que la principal planta potabilizadora que provee a Guadalajara de agua para uso humano tiene 70 años de inaugurada y hace 40 años se hizo la última inversión para actualizar sus sistemas. Además, reconoció que la presa de El Zapotillo, en la práctica, no funciona para los objetivos para los que fue construida y se requieren inversiones adicionales por más de 8 mil millones de pesos para hacerla funcional.

¿Quién miente y quién es responsable?

X: @jesusmenav