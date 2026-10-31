Inés Gómez Mont, bajo custodia del ICE: está detenida en un Centro de Transición en Florida

La expresentadora de televisión Inés Gómez Mont Arena está detenida en el Centro de Transición de Broward (BTC, por sus siglas en inglés), en Florida, de acuerdo con el registro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La información fue revelada un día después de que Gómez Mont fue detenida, tras cinco años prófuga de la Justicia de su país, que la reclama por su presunta participación en un esquema de empresas fantasma para evadir impuestos, desviar recursos públicos y lavar dinero.

Se trata de un centro administrado por la empresa privada The GEO Group, bajo la supervisión y un contrato con el ICE por unos 20 millones de dólares anuales.

ICE: Captura de Pantalla

¿Cómo es el centro donde está detenida Inés Gómez Mont?

Consta de un edificio de dos pisos diseñado y construido, según GEO Group, "para integrarse en el entorno de la comunidad y para brindar privacidad, separación por género y un espacio de apoyo completo para los residentes y el personal".

Las instalaciones cuentan con un edificio de cocina, una clínica médica ampliada y áreas destinadas a salas de audiencia, así como un edificio de oficinas.

Tiene capacidad para 600 detenidos al mismo tiempo. De acuerdo con la descripción, los detenidos pueden recibir visitas los fines de semana.

Sin embargo, legisladores han exigido una revisión de la situación de los detenidos en este centro, tras denuncias de falta de atención médica adecuada para los detenidos indocumentados.

El BTC alberga a migrantes cuyos delitos no son violentos o que no tienen antecedentes penales, así como a migrantes recién llegados que solicitan asilo o residencia.

El centro fue tema central de la película-documental "Los infiltrados".

La Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó la detención de Gómez Mont a través de sus redes sociales.

Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, que había sido detenido en septiembre de 2025 en Miami, contaban con órdenes de aprehensión por presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto que asciende presuntamente a unos 3 mil millones de pesos (más de 160 millones de dólares).

La pareja figuraba en la lista de notificaciones rojas de Interpol desde 2021, a petición de las autoridades mexicanas. Sin embargo, en septiembre pasado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el organismo había retirado las alertas contra ambos y anunció que solicitaría su reactivación para facilitar su localización y eventual detención en otro país.