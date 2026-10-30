Inés Gómez Mont es detenida en EU; está acusada de lavado de dinero

Fuentes de seguridad mexicanas confirmaron a EL UNIVERSAL la detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos, quien es señala en México por lavado de dinero.

La Fiscalía General de la Republica informó que, "derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada".

IMAGEN RECORRE LAS REDES

En una imagen en posesión de EL UNIVERSAL, se puede ver a dos oficiales de policía estadounidense sujetar de los brazos a Gómez Mont.

Con su cabello negro largo y suelto, sin maquillaje y vestida con una blusa sin mangas blanca, falda azul corta, así como tenis blanco; con las manos esposadas y encadenada, sostiene un papel blanco en las manos, posa para la foto.

¿QUÉN ES INÉS GÓMEZ MONT?

Inés Gómez Mont es una presentadora y actriz mexicana nacida en la Ciudad de México el 29 de julio de 1983. A lo largo de su trayectoria ha participado en distintos programas nacionales, entre ellos "Ventaneando".

Comenzó su carrera en televisión en 1997, cuando participó en la telenovela juvenil "Tric Trac", de TV Azteca. Posteriormente, se incorporó al área de noticias de Fuerza Informativa Azteca y más tarde pasó al departamento de entretenimiento, entonces encabezado por la periodista Pati Chapoy.

En 2004 quedó al frente del programa de espectáculos dominical "Los 25+", donde permaneció durante cinco temporadas. Su salida coincidió con su embarazo y el nacimiento de su primera hija, Inés, fruto de su matrimonio con Javier Díaz, con quien estuvo casada de 2008 a 2013. De esa relación también nacieron sus hijos Javier, Diego y Bruno.

Entre sus participaciones más recordadas está su presencia en el Super Bowl Media Day, donde acudió vestida de novia a una conferencia con el entonces quarterback de los New England Patriots, Tom Brady, y le pidió que se casara con ella, en tono de broma.

En 2005 se incorporó como conductora a "Ventaneando", junto a Pati Chapoy. Su paso por el programa la consolidó como una figura reconocida de la televisión de espectáculos, aunque su relación con Chapoy fue descrita como tensa antes de su salida.

También participó en proyectos como "Aprieta y gana" y "Familias frente al fuego", en 2019. Después, sus apariciones en televisión disminuyeron y se mantuvo alejada de los medios.

Gómez Mont pertenece a una familia con presencia en la política mexicana. Su abuelo, Felipe Gómez Mont, estuvo vinculado con la fundación del Partido Acción Nacional (PAN), y otros integrantes de su familia han ocupado cargos públicos.

En 2015, Inés Gómez Mont contrajo matrimonio con el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga. Él estaba vinculado con el despacho de asesoría fiscal Álvarez Puga y Asociados, que había sido señalado por presuntas irregularidades fiscales. En 2012, un reportaje de The New York Times abordó acusaciones relacionadas con el uso de empresas fantasma.

En 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer una investigación en la que Gómez Mont y Álvarez Puga fueron señalados por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Las indagatorias estaban relacionadas con el supuesto desvío de alrededor de 3 mil millones de pesos provenientes de contratos públicos.

En septiembre de 2021 se giró una orden de aprehensión contra la conductora y su esposo, relacionada con esos señalamientos. En ese momento, Gómez Mont publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que desconocía las acusaciones en su contra.

Un mes después, la FGR solicitó a Interpol la emisión de una ficha roja para localizarla, por lo que la búsqueda se extendió a más de 190 países. Posteriormente, la presentadora reapareció en redes sociales y rechazó los señalamientos, que calificó como una "persecución de mala fe".

En otro procedimiento, Gómez Mont promovió un amparo contra una segunda orden de aprehensión relacionada con una presunta defraudación fiscal equiparada por más de 6 millones de pesos, correspondiente al ejercicio fiscal de 2015. La solicitud fue negada.

En abril de 2023, un tribunal colegiado dejó sin efecto una orden de aprehensión relacionada con el caso de defraudación fiscal. Esta resolución no significó que quedaran sin efecto los señalamientos por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

En 2024, Javier Díaz, expareja de la conductora, la señaló por presunta violencia familiar. Gómez Mont solicitó un amparo para evitar que sus hijos fueran entrevistados durante el procedimiento. La medida le fue concedida con el argumento de evitar que los menores fueran revictimizados.

La pareja también enfrentó el bloqueo de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito, que fueron desbloqueadas en marzo de 2025.

En octubre de ese año, Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido en Miami por autoridades migratorias, de acuerdo con los reportes sobre el caso.