Mario Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont, es detenido en Quintana Roo

Agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Fiscalía General de la República (FGR), detuvieron en el estado de Quintana Roo a Alejandro Mario Álvarez Puga, cuñado de la conductora Inés Gómez Mont, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

Documeno de la SSPC

El documento expedido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señala que Alejandro Mario fue detenido ayer jueves a las 21:26 horas en el bulevar Kukulkán, de la zona hotelera de Cancún.

¿Qué acusaciones enfrentan Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont?

Al detenido se le identifica como hermano del abogado Víctor Álvarez Puga, quien junto a su esposa María Inés Gómez Mont enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.

La Fiscalía General de la República relaciona a dicha pareja con una red de empresas factureras mediante las cuales desviaron casi 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Alejandro Mario fue puesto disposición de un juez federal

El registro de su detención indica que Alejandro Mario Álvarez Puga fue traslado a la capital del país para ser puesto a disposición de un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur.

La FGR no ha informado el delito por el que fue detenido Alejandro Mario Álvarez Puga.