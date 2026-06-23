Infecciones por Rickettsia: ¿Qué son, síntomas principales y cómo se tratan?

En esta ocasión, te compartirémos la información pertinente respecto a esta rara infección, que, de detectarse sus síntomas a tiempo y el origen de las mismas, podría reducir su tasa de mortalidad considerablemente.

¿En qué consisten?

Las Rickettsiosis son un conjunto de infecciones relativamente raras provocadas por un grupo menor a ocho bacterias del género Rickettsia, los cuales, pueden presentar signos y síntomas en común.

En México se ha detectado la presencia mayoritaria de tres variantes , las cuales son: la Rickettsia prowazekii, que causa la enfermedad Tifus Epidémico y se transmite por medio del piojo del cuerpo humano; Rickettsia rickettsii causante de la Fiebre Maculosa de las Montañas Rocosas , siendo su principal vector (ser vivo que poseé la capacidad de infectar a una persona) la garrapata café, que suele hospedarse en los perros; finalmente está la variante Rickettsia typhi que provoca el Tifus Murino o Endémico , siendo su principal vector las pulgas que habitan en ratas o gatos.

Este grupo de bacterias son diferentes del resto, debido a que no son capaces de valerse por si mismas en el medio ambiente, siendo que sobreviven y se multiplican dentro de la células de otro organismo.

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¿Cuáles son los síntomas y cómo se pueden tratar?

La víctima se puede infectar del patógeno por medio de la mordedura de sus principales vectores artrópodos antes mencionados, normalmente encontrados en zonas asociadas a la pobreza, aglomeración en viviendas y pésimas condiciones de higiene, dejando como rastro una pequeña llaga de coloración oscura y costra dura llamada escara, pudiendo transcurrir un periodo de incubación estimado entre los 3 a 14 días antes de presentar algún síntoma relacionado.

Si bien, estos llegan a diferir dependiendo de la variante y pueden ser confundidos con otros padecimientos gracias a la similitud que presentan y a su nivel de rareza, por lo general suelen aparecer malestares típicos tales como:

Dolor de cabeza

Fiebre

Dolor muscular y articular

Escalofríos

Erupciones cutáneas y sarpullido

Tos

Diarrea

En situaciones de mayor gravedad en los que no se logra detectar a tiempo el diagnóstico correcto, puede presenciarse la aparición de otros síntomas como confusión, debilidad corporal, sangrado, dificultad respiratoria y vómito, seguido de la gangrenación de la piel, falla renal y la caída de la presión arterial, pudiendo desencadenar en la muerte.

Sin embargo, se suele comenzar con un tratamiento en base a antibióticos de la clase tetraciclina doxiclina generalmente por vía oral incluso antes de la diagnosticación, ya que puede prevenir el desarrollo de complicaciones a futuro y con ello reducir el riesgo de mortalidad, e incluso permite la aceleración del proceso de recuperación. En casos donde la enfermedad está muy avanzada, se administra por vía intravenosa.

Dicha mejora en la salud se puede apreciar al cabo de un plazo de 2 a 3 días, tiempo en el que la enfermedad desaparece si se detecta en etapas tempranas de su incubación; no obstante, será necesario que el paciente continúe con el tratamiento de antibióticos por lo menos durante una semana o más si el malestar fue atendido de forma tardía, llevando consigo la prolongación de la fiebre y una mejoría más lenta.