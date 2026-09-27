'Inflan' salarios de trabajadores, alerta el Colegio de Contadores de Durango

Trabajadores están siendo víctimas del uso indebido de su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) por parte de empresas “factureras”, advirtió el presidente del Colegio de Contadores, Eduardo Salas Avilés.

Explicó que esta práctica ilegal genera cargas impositivas injustas y complica las declaraciones anuales de los afectados, ya que hay empresas que emiten recibos de nómina apócrifos a nombre de los asalariados.

“Hemos detectado personas que tienen ingresos de 300 mil, 400 mil pesos o incluso más y no son ingresos que percibieron ellos realmente”, alertó.

El problema es que la mayoría de los contribuyentes no se percatan de esta irregularidad sino hasta que intentan realizar su declaración anual o solicitar una devolución de impuestos, momento en el cual descubren que aparecen registrados con múltiples patrones que no reconocen.

Este esquema de evasión fiscal perjudica directamente al trabajador al inflar su nivel de ingresos ante la autoridad tributaria, con la consecuente carga del pago de impuestos.

“Repercute básicamente en que se le esté acumulando su ingreso fiscal y que obviamente es un ingreso que tiene que pagar impuestos. Al momento de ellos presentar su declaración anual, pues claramente es un ingreso adicional al que ellos perciben de manera regular y eso les puede generar una carga fiscal alta. Esto ya tiene algunos años que está presentándose, y en los últimos años sí ha habido, sobre todo en el momento de que los contribuyentes solicitan o piensan solicitar su devolución de impuestos con su declaración anual, se percatan de que tienen varios patrones registrados y bueno pues es una práctica bastante peligrosa para el contribuyente”, indicó.

Por lo que exhortó a los trabajadores a hacer revisiones periódicas y verificar constantemente los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos a su nombre y cotejarlos con los estados de cuenta bancarios, para asegurar que coincidan con sus ingresos reales.