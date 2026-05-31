Aseguran que inflaron costos de artistas que se presentaron en el Festival Ricardo Castro 2026

Fraude y corrupción en la contratación de artistas para la cartelera del Festival Ricardo Castro 2026 en el municipio de Durango es la denuncia que hace una regidora, al exhibir contrato con presuntos sobreprecios en las presentaciones de diversos artistas.

La regidora María del Socorro Páez Guereca hizo este señalamiento en el Cabildo de Durango, pues considera que se trata de un acto de corrupción y otro desfalco para los ciudadanos , al haberse pagado más del doble por algunas presentaciones, en comparación con su costo en el mercado.

Aseguró que, si la contratación de al menos cuatro artistas hubiera sido directa, el costo habría sido de 3 millones 300 mil pesos y no de 8 millones 584 mil pesos, cantidad establecida en un contrato realizado a través de un intermediario.

Con estos costos y pagos, la regidora indicó que se habría cometido un desfalco de aproximadamente 5 millones 244 mil pesos durante las dos semanas que duró el festival solo en la contratación de esos artistas, monto que, dijo, se suma al desfalco derivado del incremento al impuesto predial a inicios de año.

PAGARON SOBREPRECIOS

Páez Guereca detalló que obtuvo el contrato mediante una solicitud de transparencia, mismo que, señaló, está a disposición de cualquier persona interesada en consultarlo.

De acuerdo con ese contrato, por la presentación del Grupo Pesado se pagaron 4 millones 872 mil pesos por un concierto de una hora y media en la Plaza Cuarto Centenario.

“Mientras que este mismo Grupo Pesado, por una presentación de una hora y media en eventos masivos y mediante contratación directa, sin intermediarios, tiene un costo aproximado de 2 millones 200 mil pesos”, afirmó.

En el caso de Los Auténticos Decadentes, el pago fue de 2 millones 320 mil pesos por un concierto de una hora y media para 8 mil personas; cuando en una contratación directa tendría un costo aproximado de 430 mil pesos.

Respecto a las dos presentaciones de Patrulla 81, el Municipio pagó 580 mil pesos, pero si hubiera sido por contratación directa el costo total habría sido de 400 mil pesos.