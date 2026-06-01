Informalidad afecta al pequeño comercio, cerraron más de 15 negocios: Canacope

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), capítulo Durango, Lourdes Macías, reportó una baja en ventas de hasta 30 por ciento y el cierre de más de 15 negocios del giro.

En tal sentido, estableció que la informalidad afecta bastante al pequeño comercio formal ya que, para quienes tienen que pagar sus contribuciones, el alza de precios representa mayor presión.

Ante ello, el comercio establecido enfrenta un panorama complicado, pues estimó que la presencia de vendedores informales ha provocado una disminución de 30 por ciento en las ventas y contribuido al cierre de entre 15 y 20 negocios en la zona centro.

“Es más difícil cubrir los gastos que tenemos e igual con los empleados que son menos horas y tener que pagarles doble o doble turno, ya no nos está beneficiando nada”, dijo.

Lamentó que la informalidad sigue en aumento y cada vez se instalan más comerciantes en el Centro, lo que resta utilidad a los establecidos.

“Se han incrementado muchísimo. Están más en la Plaza de Armas y pues no se puede con ellos, no pagan y nos están afectando muchísimo. Un 30 por ciento sí nos afecta”, manifestó.

Ante ello, dijo que se espera que durante los próximos meses la economía mejore y las ventas se incrementen.