Informalidad es igual a una economía poco competitiva y productiva: ManpowerGroup

El empleo formal es la base del desarrollo económico de un país, mientras que la informalidad representa una economía menos productiva y competitiva, señaló la directora de Operaciones de ManpowerGroup.

“México necesita crear entre un millón y un millón 100 mil empleos formales al año para absorber a la población en edad de trabajar y evitar que las personas opten por incorporarse a la informalidad”, señaló Beatriz Robles, directora de Operaciones de Manpower México.

En el caso de Durango, se requiere la generación de al menos 12 mil empleos formales anuales para dar cabida a las nuevas generaciones de egresados.

La directiva de ManpowerGroup advirtió que la informalidad laboral en el país ha mostrado una tendencia al alza en los últimos años, ya que, en términos absolutos, existen más trabajadores informales que formales en México.

Durante la medición correspondiente al primer semestre de este año, la informalidad en Durango registró un crecimiento del 5.2 por ciento, con un total de 55 mil trabajadores que se incorporaron a este sector en un año.

Beatriz Robles comentó que el empleo formal constituye la base del desarrollo económico sostenible de cualquier país.

“Cada incremento en la informalidad no sólo representa más personas sin prestaciones laborales; también significa una economía menos productiva y menos competitiva”, afirmó la representante de ManpowerGroup.

Asimismo, destacó que, de cara al Mundial de Fútbol, es importante asegurar que el impulso económico derivado de este evento se traduzca en empleo formal.

“La forma en que atendamos la informalidad durante el Mundial será una prueba de madurez para el mercado laboral mexicano. No basta con generar empleo; debemos generar empleo formal, aunque éste sea temporal”, mencionó.

ManpowerGroup, líder global en soluciones de capital humano, presentó un análisis sobre el panorama laboral en México tras el reciente reporte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, correspondiente al primer trimestre del año, cuyos resultados reflejan un crecimiento de la informalidad laboral.