Informalidad laboral mantiene tendencia alcista: crece un 0.1%

La economía informal en Durango logró mantenerse en terreno positivo durante el primer trimestre del año, con un crecimiento anual de apenas 0.1%, pese al menor dinamismo que ha registrado el mercado laboral formal.

De acuerdo con las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (MEITEF), publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el resultado estatal estuvo sostenido principalmente por las llamadas "otras modalidades de la informalidad", que aumentaron 0.5%

En contraste, las unidades económicas del sector informal tradicional, como micronegocios y pequeños comercios sin personalidad jurídica, registraron una disminución de 0.3% en su producción.

El comportamiento de Durango se ubicó por debajo del crecimiento nacional de 2.0 por ciento, aunque logró evitar las caídas observadas en otras entidades como Campeche, con 10.1%; Morelos, con 3.8%, y Sinaloa, con 2.3%