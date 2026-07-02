Informalidad se refleja en las cifras de contracción del sector construcción en Durango: CMIC

Ante la contracción en el sector de la construcción que en abril fue de 50.9 por ciento y que en el giro de la maquinaria pesada provocó la falta de contratación de 500 empleados, se buscan alternativas para revertir la afectación.

“Lo tomamos pues de la mejor manera, ya que es una tendencia nacional esta caída, a Durango le pega. Yo lo veo números complejos, también los reportes del IMSS abril mismo, pues hay un aumento en la formalidad, cerca de los 20 mil empleos”, informó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) filial Durango, Iram Ciceña.

No obstante, enfatizó que en este sector persiste la informalidad por lo que muchos empleos no se reflejan en las cifras oficiales, “también hay que decir que en realidad hay informalidad y esos números no se reflejan”.

Asimismo, comentó que también hay datos que les dan un respiro. “Hay, de 2025 a marzo de 2026 en Durango, poco más de mil 500 licencias de construcción, que mil 050 de ellas son arriba de los 50 metros. Entonces, habla de un número de 400 mil metros autorizados para construcción, 17 fraccionamientos y pues sí, tratamos de motivarnos este segundo semestre, no dejamos de tocar puertas”, manifestó.

Y aseguró que sí se está tomando en cuenta a los constructores locales en las licitaciones. “Nos están tomando en cuenta en los proyectos del gobierno estatal y se darán cuenta en las licitaciones públicas, adjudicaciones que faltan y motivados a reactivar esta caída a nivel nacional”, citó.

Asimismo, se espera que este semestre haya una mayor inversión en obra. “Esos números son de abril y yo les puedo decir, a partir de el mes de julio con las inversiones que va a hacer el gobierno estatal, el paquete del gobierno municipal, se va a reactivar y estamos seguros que un porcentaje elevado de los afiliados tendrán oportunidades para revertir esta tendencia”, consideró.

Licitaciones canceladas

El representante de la CMIC reconoció que algunas de las licitaciones federales se cancelaron, lo que también impactó de manera negativa en el sector de la construcción.

“Algunas se cancelaron por falta de motivación económica, pero algunos fallos de conservaciones periódicas han caído con afiliados de la CMIC. Hay indicaciones del Gobierno Federal, del Secretario de SICT que en igualdad de condiciones se le beneficie al contratista local y esto yo veo también un eco en el gobierno estatal y municipal”, señaló.