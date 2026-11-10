Informantes clave colaboran con la Auditoría Superior

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que, por primera vez en su historia, abrió una colaboración directa con informantes clave. Se trata del Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, que usa a testigos protegidos que buscan reducción de sanciones a cambio de información.

A través de un comunicado, el órgano encabezado por Aureliano Hernández Palacios Cardel obtuvo pruebas que documentan una red de corrupción en los contratos que el Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó a diversas empresas cercanas a Guadalupe Taddei Zavala.

"Esta colaboración ha permitido obtener información de personas que conocen cómo habrían operado las irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales durante varios años", señala el comunicado.

Los testigos entregaron de manera confidencial múltiples evidencias que exponen cómo operaba el esquema fraudulento.