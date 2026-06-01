Informe revela alerta máxima por 50 amenazas distintas contra la seguridad del Mundial en México

Un informe de seguridad reportado por Proceso advierte sobre un catálogo de 50 amenazas consideradas por autoridades mexicanas rumbo al Mundial 2026, con escenarios que van desde delitos de alto impacto hasta riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. El documento habría sido elaborado en coordinación con agencias nacionales y estadounidenses, según ese reporte.

La alerta se da a pocos días del arranque del torneo en México, donde la Ciudad de México será una de las sedes. El reporte refiere que las autoridades trabajan bajo un esquema de máxima vigilancia para atender posibles escenarios de crisis durante el evento.

¿Qué dice el informe emitido?

De acuerdo con lo publicado por Proceso, el documento se titula “Matriz de identificación y evaluación de riesgos y amenazas locales en la Ciudad de México rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026” y clasifica 50 posibles incidentes por niveles de severidad. Entre los escenarios contemplados aparecen atentados terroristas, ataques con explosivos, eventos QBRN y acciones de individuos catalogados como “lobos solitarios”.

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Peligrosidad e impacto en la ciudadanía

El informe agrupa los posibles incidentes en distintos niveles de riesgo, desde aceptables hasta catastróficos. Entre los de mayor severidad se mencionan ataques químicos, bacteriológicos, radiológicos y nucleares, así como brotes epidémicos, incendios provocados, sabotajes a instalaciones y posibles secuestros de alto impacto.

También se contemplan escenarios de severidad moderada, como robos sin violencia, aglomeraciones masivas en aeropuertos y hoteles, accidentes viales, apagones, fallas en sistemas de transporte y comunicaciones, sobrecupo en vuelos o afectaciones derivadas de desastres naturales.

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“Lobos solitarios”

Una de las figuras que más preocupa en el documento es la de los llamados “lobos solitarios”, es decir, atacantes individuales difíciles de detectar. El reporte menciona como antecedente el ataque ocurrido en abril en Teotihuacán, donde un hombre armado abrió fuego contra visitantes antes de suicidarse.

Crimen organizado y seguridad del torneo

El reporte también pone atención en la posible actuación de grupos del crimen organizado, en particular del Cártel Jalisco Nueva Generación y facciones del Cártel de Sinaloa, a los que se atribuye capacidad para generar escenarios de violencia o presión sobre autoridades durante el torneo.

Según el texto citado por Proceso, los cuerpos de seguridad tendrían que priorizar la atención a amenazas de mayor severidad sin descuidar aquellas de alta frecuencia. Además, el reportaje sostiene que las propias autoridades reconocen limitaciones para responder a una crisis de gran escala.

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