Ingresa al Materno Infantil niño de 7 años con quemaduras de segundo grado
Un niño tuvo que ser trasladado desde el municipio de Mezquital hasta la ciudad de Durango, luego de sufrir quemaduras de segundo grado en uno de sus brazos al caerle accidentalmente agua caliente.
El menor fue identificado con las iniciales RGC, de siete años de edad, vecino de la localidad Ciénega del Zancudo, perteneciente al municipio del Mezquital, quien ingresó aproximadamente a las 21:30 horas del martes 25 de agosto al Hospital Materno Infantil.
Según la información recopilada, el accidente ocurrió alrededor de las 12:00 horas del mismo martes, cuando se encontraba jugando en la cocina de su domicilio.
En determinado momento, el niño golpeó accidentalmente una olla que contenía agua caliente y que se encontraba sobre una mesa, provocando que el recipiente se volcara.
Parte del líquido caliente cayó sobre el brazo izquierdo del menor, ocasionándole quemaduras de segundo grado, por lo que sus familiares inmediatamente buscaron atención médica.
Inicialmente, el niño fue trasladado a la cabecera municipal del Mezquital para recibir atención; sin embargo, debido a las lesiones que presentaba, determinaron enviarlo a la ciudad de Durango para una valoración especializada.
Finalmente, el niño quedó internado en el Hospital Materno Infantil, donde recibió atención por las quemaduras. Las autoridades tomaron conocimiento del accidente y entrevistaron al padre del menor, quien explicó las circunstancias en las que ocurrió el percance.