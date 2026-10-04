Inhabilitan cruce entre 5 de Febrero y Francisco Villa Viejo por aumento del cauce en río Tunal

El cruce entre los poblados 5 de Febrero y Francisco Villa Viejo fue inhabilitado de manera preventiva ante el incremento en el cauce del río Tunal, derivado del desfogue de la presa Guadalupe Victoria.

La Dirección Municipal de Protección Civil informó, a través de la aplicación Ponte Alerta, que el aumento en el volumen de agua obligó a establecer el cierre preventivo de este punto para evitar riesgos a quienes intenten atravesar la corriente.

La alerta se emitió después de que durante la mañana se informara sobre un incremento en el desfogue preventivo de la presa Guadalupe Victoria, lo que provocaría un mayor volumen de agua sobre el río Tunal.

Protección Civil también advirtió que para este domingo se prevén lluvias de moderadas a fuertes, incluso en la ciudad de Durango.

La dependencia llamó a la población a respetar el cierre y evitar cruzar el río, debido al riesgo que representa el aumento del caudal.