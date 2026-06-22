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Inicia el cierre de proyecciones de Pedro Almodóvar con funciones especiales los martes y jueves

Tras su inicio el 16 de junio, su fin está cerca después de estar en las sala de la Cineteca de Durango

FOTO: IMDb

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EMILIO BARRIENTOS
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Los amantes del cine de autor tendrán su última oportunidad para disfrutar en pantalla grande algunas de las obras más reconocidas del director español Pedro Almodóvar, gracias al ciclo especial que la Cineteca ha preparado durante junio.

 La programación contempla funciones entre semana, destacando las exhibiciones de los martes y jueves, fechas en las que se proyectarán tres de las películas más emblemáticas del cineasta manchego.

El ciclo reúne historias que han marcado distintas etapas de la carrera de Almodóvar, conocido por su estilo visual distintivo, personajes complejos y narrativas que exploran temas como la identidad, el deseo, la familia y las relaciones humanas.

El martes 23 se proyectará La ley del deseo, mientras que el jueves 25 será el turno de La mala educación. Ambas cintas tendrán funciones en tres horarios: 4:30, 6:45 y 9:00 de la noche.

Dos miradas al universo de Almodóvar


La ley del deseo forma parte de la primera etapa del director y aborda temas como el amor, la pasión, la identidad y la obsesión, elementos que marcaron parte importante de su estilo cinematográfico.


Por su parte, La mala educación presenta una historia cargada de drama, memoria y misterio, con una trama que explora heridas del pasado y el peso de los secretos en la vida de sus personajes.


Cine de autor en pantalla grande


Con este ciclo, la Cineteca invita al público a redescubrir el cine de Pedro Almodóvar, reconocido por sus personajes intensos, su estética visual y sus historias llenas de emociones.


Las funciones de La ley del deseo serán este martes 23 de junio y las de La mala educación el jueves 25, ambas a las 4:30, 6:45 y 9:00 de la noche.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Pedro Almodóvar gael garcía Durango cineteca cine funciones, martes, Pedro, mala

               

                
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